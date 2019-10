Stefano Pioli ha ammesso in passato, quando allenava l’Inter, di tifare la squadra nerazzurra e di essere un vero e proprio appassionato.

Ormai è questione di ore: Stefano Pioli a breve firmerà con il Milan, visto che è stato indicato come prima scelta per sostituire il deludente Marco Giampaolo.

Una decisione piuttosto impopolare, almeno sentendo l’umore dei tifosi rossoneri sul web: Pioli non appare sulla carta il tecnico giusto per far risalire il Milan in classifica, ma soprattutto gli appassionati milanisti non dimenticano il passato all’Inter e alcune dichiarazioni non così esaltanti rilasciate in passato.

Come ricorda Sportmediaset, Pioli nel 2016-2017 allenò la formazione nerazzurra dichiarandosi tifoso interista: “La mia famiglia è tutta interista. Poi, la mia professione mi ha portato altrove, ma la fede era quella. Sono cresciuto col coro ‘con Beccalossi e Pasinato vinceremo il campionato'”.

Parole che non facilitano l’inserimento del tecnico emiliano nell’ambiente Milan, anche se più che le parole del passato saranno decisivi il lavoro sul campo ed i risultati che l’ex Inter e Fiorentina riuscirà a raggiungere, nella speranza che siano migliori di quelli raccolti da Giampaolo.

Non solo Pioli: sette i tecnici che hanno guidato Milan e Inter