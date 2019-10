Monta la protesta dei tifosi rossoneri, poco contenti dell’arrivo di Stefano Pioli in panchina. Manifestazioni in vista del nuovo cambi in panchina.

Non proprio felici i tifosi del Milan della strana e travolgente situazione che sta montando in casa rossonera.

Il club ha scelto di esonerare Marco Giampaolo, reo di non aver portato né gioco né risultati alla squadra milanista, e di puntare sull’esperienza di Stefano Pioli, ex allenatore di Inter e Fiorentina.

Un nome che non scalda affatto i cuori dei tifosi: mentre su Twitter spopola l’hashtag #Pioliout, divenuto di tendenza a livello mondiale, alcuni supporter si sono recati in queste ore a via Aldo Rossi, dove sorge la sede di Casa Milan.

L’intento è quello di manifestare e protestare contro le scelte discutibili della società e dei dirigenti; simbolico il cartellone esposto da un tifoso in particolare: “La pazienza è finita! Boban, Massara, Maldini, Elliott, Gazidis, Scaroni: una società di buffoni!”.

Gattuso, la Sampdoria insiste: Ferrero in pressing sull’ex Milan