Il Milan ha deciso di esonerare Marco Giampaolo, nonostante la ritrovata vittoria contro il Genoa. Il club ha messo in cima alla lista delle preferenze Luciano Spalletti, che ha anche accettato il trasferimento in rossonero e l’offerta di ingaggio ricevuta. Il problema è che l’allenatore toscano è legato all’Inter da un contratto fino al 2021 e manca l’accordo sulla buonuscita per sancire la risoluzione. Il piano B sembra essere Stefano Pioli, libero da vincoli dopo l’addio alla Fiorentina. Su di lui anche Sampdoria e Genoa, ma ovviamente il Milan è la sua destinazione preferita e ci sono stati dei contatti concreti. Meno quotati tecnici stranieri come Rudi Garcia e Marcelino. La giornata di oggi sarà probabilmente decisiva, dato che domani è prevista la ripresa degli allenamenti a Milanello.

