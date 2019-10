Dualismo in Nazionale maggiore tra l’attuale capitano del Milan ed un ex difensore rossonero. Roberto Mancini ha fatto la sua scelta.

Si avvicina a grandi passi l’atteso match Italia-Grecia, sfida valida per le qualificazioni all’Europeo 2020 che si giocherà durante la prossima estate.

Il match è decisivo per gli azzurri: in caso di vittoria sugli ellenici sarebbero praticamente qualificati alla fase finale della competizione continentale. Inoltre si giocherà sabato sera all’Olimpico di Roma, cornice storica e prestigiosa.

Intanto Roberto Mancini comincia a fare le proprie scelte di formazione per il match in questione: contro la Grecia spunta il solito dualismo per sostituire l’infortunato Giorgio Chiellini al centro della difesa.

In corsa il capitano rossonero Alessio Romagnoli e l’ex milanista, Francesco Acerbi, oggi alla Lazio. Le ultime news da Coverciano sembrano premiare il secondo, classe ’88 che vanta già 4 presenze in Nazionale maggiore, l’ultima proprio a settembre scorso contro la Finlandia.

Acerbi dunque verrebbe nuovamente preferito a Romagnoli, nonostante il numero 13 del Milan fosse stato inizialmente indicato come sostituto ideale di Chiellini. Una scelta forse dettata dalla maggiore esperienza e dalla fisicità straripante del laziale, che sta disputando alcune stagioni sopra le righe.

Mancini tiene fortemente in considerazione Romagnoli, ma al momento non pare voler puntare su di lui: complice probabilmente anche l’andamento negativo del suo Milan, che ha appena cambiato allenatore e che rischia di attraversare l’ennesima stagione deludente degli ultimi anni.

Nessun dubbio in porta invece: il c.t. ha già confermato da giorni Gianluigi Donnarumma come intoccabile tra i pali, nonostante la concorrenza notevole di Sirigu.

