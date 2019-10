Uno sguardo sul talento di proprietà Milan che sta facendo molto bene in Serie B con la maglia del Pordenone, rivelazione del torneo.

Sono diversi i talenti scuola Milan che attualmente sono in giro per l’Italia, e non solo, in prestito per cercare di farsi le ossa e mettersi in mostra nel calcio che conta.

Uno di questi è Tommaso Pobega, centrocampista classe 1999 cresciuto nel settore giovanile del Milan, dove è sempre stato considerato come una sorta di predestinato.

Il ventenne nativo di Trieste è alla sua seconda esperienza lontano da Milanello: dopo il prestito alla Ternana dello scorso anno, sta ben figurando quest’anno con la maglia del Pordenone, in Serie B.

Ex Milan – Gattuso rifiuta l’offerta della Sampdoria

Milan, guarda Pobega: il classe ’99 è la rivelazione della B

Una vera e propria sorpresa nella formazione di Attilio Tesser: il giovane Pobega sta figurando alla grande tra le fila neroverdi, schierato con costanza nella squadra titolare.

Pobega è un centrocampista centrale che sa giocare bene il pallone e fornire passaggi vincenti e decisivi; per lui parla lo score personale in Serie B, ovvero sei presenze, tre gol e due assist. Insomma numeri da veterano, o meglio, da leader di una squadra di primo piano.

Il suo Pordenone è attualmente in zona-playoff: ottavo in classifica con 11 punti in sette incontri, bottino molto positivo per una squadra neopromossa imbottita di giovani talenti e di calciatori in cerca di riscatto.

Pobega, formatosi sotto l’egida di Rino Gattuso nel Milan Primavera, è soprannominato Harry Potter dal suo compagno di squadra Chiaretti, perché quando non è in campo indossa i classici occhiali da ‘secchione’. In effetti il ragazzo triestino è un primo della classe, soprattutto quando c’è da giocare a pallone.

Un bene per il Milan, che lo osserva da vicino e si auspica possa continuare senza problemi il suo percorso di maturazione. Un talento giovane, sfrontato e già leader farebbe molto comodo nel centrocampo rossonero dell’immediato futuro.

Galliani, il figlio: “Dirigenti strapagati scaricano responsabilità sull’allenatore. Save ACMilan!”