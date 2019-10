Mario Giuffedi, agente di Andrea Conti, spera che il terzino del Milan viva una buona stagione. Contro il Lecce potrà partire titolare, Davide Calabria sarà squalificato.

Andrea Conti da quando è arrivato al Milan non ha mai avuto la continuità che sperava di avere. Tra infortuni e scelte tecniche le sue occasioni sono state poche.

In questo inizio di campionato Marco Giampaolo lo ha schierato solamente due volte, entrambe coincidenti con espulsioni del titolare Davide Calabria. Nel derby contro l’Inter è partito dall’inizio perché quest’ultimo squalificato e nell’ultimo match contro il Genoa è subentrato durante la ripresa in seguito al cartellino rosso ricevuto dal collega.

Adesso in panchina c’è Stefano Pioli, che lo impiegherà dal primo minuto in Milan-Lecce data la squalifica di Calabria. Un’occasione che l’ex Atalanta stavolta dovrà sfruttare bene. Contro l’Inter la sua prestazione era stata mediocre, come quella di tutta la squadra a dire il vero.

Mario Giuffredi, agente di Conti, a TMW Radio spera che il suo assistito possa finalmente vivere una stagione da protagonista: «Da Andrea mi aspetto che la sfortuna finisca e che ci sia in pizzico di fortuna, poi arriverà il rilancio. Nessuno credo abbia dubbi sulle sue qualità, mi piacerebbe rivedere il giocatore ammirato all’Atalanta».

