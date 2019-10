Il Milan ieri ha ufficializzato l’ingaggio di Stefano Pioli al posto dell’esonerato Marco Giampaolo. Il nuovo allenatore rossonero è stato presentato in conferenza stampa a Milanello con la dirigenza presente al suo fianco per spiegare la decisione di affidarsi a lui. Le cose con Giampaolo non funzionavano, dunque Paolo Maldini e Zvonimir Boban hanno scelto di cambiare con la convinzione che Pioli darà una svolta alla squadra. Il tecnico originario di Parma è pronto per la sfida, sicuro che il suo Milan possa risalire in classifica e lottare per la qualificazione in Champions League. Ieri il nuovo mister ha diretto il primo allenamento a Milanello, ma il gruppo non è completo visto che diversi giocatori sono impegnati con le nazionali.

Rebic poco considerato da Giampaolo: ora vuole convincere Pioli