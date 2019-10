News Milan: buona prestazione per Ante Rebic in Croazia-Ungheria 3-0. L’attaccante rossonero ha servito un assist-gol e ha conquistato un calcio di rigore.

In attesa di ritagliarsi spazio nel Milan, ieri sera Ante Rebic è stato protagonista in nazionale. Infatti, è partito titolare nella partita che la Croazia ha vinto 3-0 contro l’Ungheria.

Il numero 18 rossonero è stato impiegato da esterno offensivo nel 4-3-3 utilizzato dal commissario tecnico Zlatko Dalic. Ha agito sia a destra che a sinistra, scambiandosi di fascia con Ivan Perisic. Suo l’assist a Bruno Petkovic per il gol del 2-0 al 24′. Nel secondo tempo si è guadagnato un calcio di rigore che poteva regalare il 4-0 ai croati, ma Perisic dagli 11 metri ha fallito.

Nel complesso una buona prestazione da parte di Rebic, rimasto in campo per tutti i 90 minuti del match di qualificazione all’Europeo 2020. La Croazia è in testa al Gruppo E con 13 punti conquistati in 6 partite, 3 lunghezze in più rispetto alla Slovacchia e 4 sull’Ungheria.

Domenica la nazionale del CT Dalic affronterà il Galles in trasferta. La nazionale di Gareth Bale ha pareggiato contro la Slovacchia ieri a Trnava. Ha 7 punti (in 5 gare) nella classifica del girone e cercherà di battere la Croazia per aumentare le proprie chance di qualificazione all’Europeo 2020. Il pubblico del Cardiff City Stadium cercherà di fare la differenza, spingendo i giocatori gallesi verso un risultato positivo.

Galliani, telefonata a Boban e Maldini dopo l’attacco del figlio