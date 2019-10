Già grande attesa ed entusiasmo per il primo derby Inter-Milan femminile della storia, che si giocherà domani alle ore 15.

Grande attesa ed entusiasmo in vista di quello che sarà il primo storico derby di Milano del campionato di calcio femminile.

Domani alle ore 15 andrà in scena Inter-Milan, duello cittadino che stavolta vede protagoniste le ragazze di Maurizio Ganz e quelle di Attilio Sorbi. Un match inedito, visto che le rossonere sono alla seconda stagione di Serie A, mentre le nerazzurre hanno esordito proprio quest’anno nel massimo torneo italiano.

Si prevede il tutto esaurito domani allo stadio per questo derby femminile: lo ha riferito anche il Milan tramite il suo profilo ufficiale di Twitter, consigliando ai tifosi di recarsi presso l’impianto solo se in possesso di biglietto e con largo anticipo per non creare sovraffollamenti e traffico.