Milan, rinforzi in difesa cercasi: Upamecano osservato speciale

Il Milan vuole rinforzare la difesa e sta osservando diversi calciatori. Tra questi c’è Dayot Upamecano, giovane centrale del Lipsia.

Il Milan nella zona difensiva sta riscontrando non pochi problemi. A sinistra sono stati più o meno risolti con Theo Hernandez; sulla destra ci sono dubbi sulle garanzie che danno Calabria e Conti; in zona centrale c’è solo Alessio Romagnoli unica certezza.

Sia Musacchio che Leo Duarte non stanno convincendo. Vedremo se qualcosa cambierà con il nuovo allenatore Stefano Pioli, subentrato all’esonerato Marco Giampaolo. Ma il Milan non vuole farsi trovare impreparato per la prossima sessione di mercato invernale.

Sta già valutando dei nomi per gennaio e tra questi pare ci sia Dayot Upamecano. Secondo i colleghi di Sportmediaset.it, il club rossonero sta tenendo sotto osservazione questo calciatore.



Calciomercato Milan, Upamecano tra gli osservati

Conosciamo meglio Dayot Upamecano. Si tratta di un difensore, classe 1998. Compirà 21 anni il prossimo 27 ottobre. Alto 185 cm, è nel giro della nazionale francese under-21. Il suo ruolo naturale è difensore centrale, ma in emergenza può adattarsi da mediano davanti la difesa.

Il suo cartellino è di proprietà del Red Bull Lipsia fino al giugno 2021. Per un infortunio al ginocchio ha saltato la preparazione estiva e anche le prime quattro giornate di Bundesliga. Ha comunqe giocato le ultime tre, anche se con risultati altalenanti.

Se sia più o meno vicino al Milan non è dato sapere, ancora. Resta l’indiscrezioni sul fatto che i rossoneri lo stanno osservando in queste settimane. La valutazione di Upamecano, secondo i dati di Transfermarkt, si aggira intorno ai 40 milioni di euro.

Cifra altissima, ma di mezzo c’è l’età giovanissima e il fatto che parliamo di un nazionale francese. Va detto però che poi il prezzo lo fa il mercato e ovviamente il club. Va anche tenuto conto che il suo contratto scadrà nel giugno 2021.

