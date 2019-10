Classifica Serie A femminile: Milan sempre al primo posto – FOTO

Il Milan femminile ha sconfitto l’Inter nel primo derby milanese della Serie A. Le ragazze rossonere di mister Ganz restano in testa alla classifica del campionato.

Il Milan femminile mantiene la testa della classifica della Serie A femminile. Con la vittoria del primo storico derby, 3-1 contro l’Inter, le rossonere vanno a quota 9 punti.

Maurizio Ganz, nel giorno del suo 51° compleanno, riceve un grandissimo regalo dalle sue ragazze. Una bellissima vittoria, non banale e non scontata, derby contro l’Inter. Un 3-1 netto e meritato, che riporta la squadra rossonera in testa alla classifica: 9 punti, a punteggio pieno, a pari punti con la Juventus. Proprio le bianconere nella prossima partita sfideranno l’Inter.

Tre vittorie su tre per il Milan femminile: inizio di stagione perfetto per le rossonere, che hanno sconfitto in trasferta Roma e Inter, vinto in casa contro l’Orobica.

Serie A femminile: la classifica dopo la terza giornata