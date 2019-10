Berlusconi attacca Gazidis: “Milan in D? Cose da dire nel cesso”

Berlusconi attacca Gazidis per le sue parole in conferenza stampa mercoledì. L’ad del Milan ha detto che senza Elliott la squadra sarebbe retrocessa in Serie D.

Nel corso della presentazione di Stefano Pioli, c’è stato un intervento importante di Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan. L’ex dirigente dell’Arsenal ha detto che la squadra rischiava la retrocessione in Serie D e che l’intervento di Elliott Management l’ha salvata.

Silvio Berlusconi, intervenuto ai microfoni di Telelombardia, ha attaccato il sudafricano: “Sono frasi che è meglio non dire. Se proprio vuole dirle, uno va al cesso e le dice“. L’ex presidente rossonero non ha preso bene le dichiarazioni di Gazidis perché si sente chiamato in causa, visto che l’ad attuale ha accusato spesso la gestione del club negli ultimi anni. E in effetti non ha tutti i torti, ma a quanto pare Berlusconi non è d’accordo.

💣#Berlusconi: “Il Milan rischiava la Serie D? Chi l’ha detto? Gazidis? Ah… Sono frasi che non si dovrebbero dire, oppure se uno ha voglia di dirle va al cesso, chiude la porta e le dice!” Tra poco le sue parole a @QSVS_Official su @TelelombardiaTV e @TopCalcio24 #Milan pic.twitter.com/zC2CmTSRDL — Michael Cuomo (@MichaelCuomo7) 13 ottobre 2019

