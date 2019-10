Milan, la probabile formazione anti-Lecce: chance per Biglia

Milan-Lecce, ecco quale può essere la primissima formazione di Stefano Pioli. Non ci saranno stravolgimenti ma si va verso una grande novità.

Milan-Lecce, conto alla rovescia per il debutto di Stefano Pioli. Dovrebbero essere due le novità di formazione rispetto a Marco Giampaolo: una forzata, relativa alla squalifica di Davide Calabria, e un’altra fortemente voluta, riguardante la regia.

Come infatti riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, se la difesa appare piuttosto delineata con Gianluigi Donnarumma, Andrea Conti, Mateo Musacchio, Alessio Romagnoli e Theo Hernandez, la mediana vedrà invece due novità.

Una più importante, ossia l’impiego di Lucas Biglia, ex capitano di Pioli ai tempi della Lazio, e l’altra meno rumorosa ma comunque importante, ossia l’impiego di Lucas Paquetá sulla sinistra con Frank Kessie sull’altro versante.

Idee chiare anche per quanto riguarda l’attacco: Suso a destra, Krzysztof Piatek al centro e Rafael Leão a sinistra. Il neo tecnico del Diavolo non rinuncerà al portoghese, rivelatosi fondamentale dal derby in poi malgrado i risultati spiacevoli per il Milan.

Milan-Lecce, probabili formazioni

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Biglia, Paquetá; Suso, Piatek, Leão. All. Pioli

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Majer; Mancosu; Falco, Babacar. All. Liverani

