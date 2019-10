CorSport – Piatek, missione recupero. Ma c’è un problema

Rilanciare il Milan e Krzysztof Piatek: è questa la doppia missione affidata a Stefano Pioli. Ma potrebbe esserci subito una controindicazione per il Diavolo.

Risollevare il Milan e rilanciare Krzysztof Piatek. Come riferisce il Corriere dello Sport oggi in edicola, è questa la doppia operazione che Paolo Maldini e Zvonimir Boban hanno affidato al neo allenatore Stefano Pioli.

Non solo riportare il Diavolo in alto, quindi, ma anche la priorità di rianimare il vecchio capocannoniere rossonero. Un giocatore fondamentale per il gioco e i conti del Milan, ma irriconoscibile e protagonista di un’involuzione quasi surreale.

Eppure la strada potrebbe non essere proprio così semplice. Perché come evidenzia il quotidiano, la doppia missione rischia di non poter coincidere da subito. Nell’ipotizzato 4-3-3 di Pioli, infatti, difficilmente potrebbero convincere, da subito, sia Leão che Piatek come aveva tentato di fare Marco Giampaolo.

Ma in ogni caso andrà trovata una soluzione. Perché da una parte il portoghese si è rivelato già fondamenta e imprescindibile, e dall’altra Piatek è appunto un’urgenza societaria. Che Pioli punti su un tridente ‘forzato’ all’avvio, anche andando un po’ contro il suo credo tecnico? Milan-Lecce darà già una primissima risposta.

