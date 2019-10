Serie A femminile, Inter-Milan: formazioni ufficiali e dove vederla in tv e streaming

Domani si giocherà il primo derby Inter-Milan in Serie A femminile. Ecco tutte le informazioni utili: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.

Domani si giocherà il primo, storico, derby Inter-Milan in Serie A femminile. Il match si giocherà allo stadio breda di Sesto San Giovanni: biglietti già sold-out. Calcio d’inizio previsto per le ore 15:00.

In un primo momento si era ipotizzato di giocare la gara a San Siro, ma l’idea è poi tramontata a causa di alcuni lavori che si stanno svolgendo nell’impianto.

Il derby arriva alla terza giornata, con le ragazze rossonere allenate da Maurizio Ganz che si trovano in testa alla classifica a punteggio pieno, insieme alla Juventus vincitrice la scorsa stagione del titolo. Appena dietro proprio l’Inter femminile di mister Attilio Sorbi a quota quattro punti.

Serie A femminile: Milan-Inter in diretta tv

Domani il calcio d’inizio del derby Inter-Milan è previsto per le ore 15:00. Si giocherà allo stadio Breda e la partita sarà visibile in diretta esclusiva sulla piattaforma pay-tv di Sky.

Inter-Milan sarà visibile sul canale 202, Sky Sport Serie A. Previsti anche pre e post-partita su Sky Sport 24 e Sky Sport Serie A, condotti da Alessia Tarquinio. Ospiti in collegamento esterno Giancarlo Padovan e Carolina Morace, ex coach proprio del Milan femminile.

La partita avrà il commento di Gaia Brunelli, mentre il commento tecnico è affidato a Martina Angelini.

Serie A femminile: Milan-Inter in streaming

Chi non potrà usufruire della piattaforma Sky con decoder e parabola per vedere il match, avrà la possibilità di utilizzare due piattoforme streaming: Sky Go e Now TV.

Sky Go è disponibile per tutti i dispositivi mobili, Android e iOS sui rispettivi store. Il download dell’app è gratuito, ma serve un account con rispettivo abbonamento per visualizzare i contenuti.

n’altra alternativa è l’abbonamento a NowTV, la web tv di Sky. C’è la possibilità di acquistare il pacchetto intero di Sky Sport per soltanto un giorno al prezzo di 7,99 euro. Quest’ultima è un’ottima soluzione per chi non possiede alcun abbonamento e non ha alcuna necessità a lungo termine.

Serie A femminile, Inter-Milan: formazioni ufficiali

L’Inter di Attilio Sorbi scenderà in campo con un 4-4-2. Mentre il Milan di Maurizio Ganz risponderà con un 4-3-3 un po’ più spregiudicato.

Le rossonere vogliono fare la partita e mostrare le proprie qualità. Di fronte però ci saranno le nerazzurre che non vorranno certo sfigurare e daranno anche loro il massimo per avere la meglio sulle rivali.

Inter (4-4-2): Marchitelli; Merlo, Auvinen, Debever, Fracaros; Brustia, Alborghetti, Regazzoli, Marinelli; Tarenzi, Goldoni.

Allenatore: Sorbi.

Milan (4-3-3): Korenciova; Vitale, Fusetti, Hovland, Tucceri; Heroum, Jane, Conc; Bergamaschi, Giacinti, Andrade.

Allenatore: Giunti.