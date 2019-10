Vivaio Milan, Aubameyang il più costoso: la classifica completa

Il settore giovanile del Milan ha sempre cresciuto campioni. Basti pensare che da lì son venuti fuori giocatori come Franco Baresi, Alessandro Costacurta e Paolo Maldini (per citarne alcuni), tre dei difensori più forti di tutti i tempi.

Anche negli ultimi anni il vivaio rossonero ha sfornato talenti importanti grazie all’ottimo lavoro svolto da Filippo Galli e il suo staff. Oggi invece la gestione è sotto la tutela di Angelo Carbone. Gianluigi Donnarumma è uno degli esempi più lampanti, ma poi anche Davide Calabria, Patrick Cutrone, Manuel Locatelli e altri. La redazione di Transfermarkt ha analizzato i valori di tutti i giocatori usciti dal settore giovanile del Milan e ha stilato un’interessante classifica.

Milan, prodotti del vivaio più costosi: Donnarumma secondo

Secondo il noto portale, il più costoso fra tutti è Pierre–Emerick Aubameyang, oggi in forza all’Arsenal e con una valutazione del cartellino di 70 milioni. Resterà per sempre uno dei grandi rimpianti del Milan: la società rossonera non ha mai creduto in lui e lo cedette al Saint-Etienne per un milione… Al secondo posto c’è invece Donnarumma con 55 milioni, anche se a noi sinceramente ci sembra un po’ poco; per forza attuale, potenziale ed età, considerando anche i prezzi del mercato odierno, il costo di Gigio è molto più ampio.

Al terzo posto c’è invece Patrick Cutrone con 30 milioni, appena ceduto al Wolverhampton per circa 18. Poi ancora: Bryan Cristante (ora alla Roma), Simone Verdi, Andrea Petagna, Calabria, De Sciglio, Locatelli e Darmian. Per la lista completa, vi lasciamo qui il link di Transfermarkt.

Prodotti del vivaio del #Milan: da #Donnarumma a #Verdi, ma il più prezioso è un altro… Tutti i nomi usciti dal settore giovanile rossonero 👉 https://t.co/5v6vBHu9Lz#TMdatabase pic.twitter.com/cPCmUDYxhR — Transfermarkt.it (@TMit_news) 14 ottobre 2019

