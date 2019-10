Sky – Leonardo segue Paquetà: il PSG ci prova a gennaio?

Secondo Gianluca Di Marzio, Leonardo continua a seguire con attenzione Paquetà. Non ci sono riscontri su un possibile tentativo del PSG, ma è una situazione da tenere d’occhio.

Per Lucas Paquetà è un inizio di campionato molto difficile. Prima le incomprensioni con Marco Giampaolo, adesso un futuro in bilico con Stefano Pioli. Che, come i suoi predecessori, è convinto che l’ex Flamengo sia una mezzala. Ed è lì che lo proporrà ancora nel suo 4-3-3.

Finora il numero 39 rossonero non ha ancora dimostrato pienamente il suo talento. Le qualità ci sono e il Milan ha investito tanto per acquistarlo (35 milioni): deve darsi una svegliata, altrimenti sarà dura venir fuori da questa situazione di stallo. Su di lui ci sono grandi aspettative ma fino ad ora ha deluso un po’. La speranza è che con il nuovo allenatore possa finalmente farci vedere di che pasta è fatto sul serio.

Calciomercato Milan, PSG su Paquetà?

Non è sicuramente felice di questa situazione, così come il Milan non è contento di vederlo così tanto in difficoltà. Ad oggi, dal punto di vista economico, il suo prezzo non è lo stesso che la società ha versato al Flamengo per acquistarlo; e questo è ovviamente una cosa negativa per le casse del club, che vede così svalutarsi uno dei suoi pezzi pregiati. Ci si attende una svolta anche e soprattutto per questo motivo. Intanto gennaio si avvicina e chissà che non possa avvenire qualche risvolto inatteso.

Infatti, come spiegato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, su di lui c’è sempre la forte attenzione di Leonardo, che lo portò al Milan quasi un anno fa – di questi tempi girava già la notizia dell’accordo fra i club. Non si sa ancora nulla di un possibile assalto da parte del Paris Saint-Germain, ma resta una situazione comunque da tenere sotto attenta osservazione. L’ex direttore tecnico rossonero infatti potrebbe decidere di fare un’offerta e di portarlo alla corte della Tour Eiffel. Ma per adesso non ci sono voci né indiscrezioni in merito.

