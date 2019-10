Gazzetta – Wolverhampton, a gennaio nuovo assalto a Kessie

Il centrocampista ivoriano Franck Kessie può tornare a far parlare di sé nel mercato di riparazione: si riaprono le piste britanniche?

Durante la sessione estiva di calciomercato, soprattutto nel mese di agosto, si erano sviluppate diverse voci riguardo una possibile cessione di Franck Kessie da parte del Milan.

Il mediano ivoriano, attualmente un titolarissimo dei rossoneri, era stato accostato agli inglesi del Wolverhampton, forti dei buoni rapporti con il Milan dopo l’operazione ben riuscita che ha portato Patrick Cutrone in Premier League.

Una trattativa soltanto accennata, visto che i Wolves non hanno spinto sull’acceleratore per Kessie, il quale non sembrava troppo soddisfatto dalla prima proposta contrattuale arrivata alle orecchie del suo agente George Atangana.

L’operazione però, come sostiene oggi la Gazzetta dello Sport, potrebbe riaprirsi a gennaio: all’interno dell’articolo riguardo il tentativo del Milan per l’egiziano Mohamed Elneny, si legge come Kessie potrebbe essere ancora sacrificato dal suo club d’appartenenza per questioni finanziarie.

Kessie dunque può tornare nel mirino del Wolverhampton, che completerebbe volentieri il proprio centrocampo con l’ingaggio del classe ’96, andando ad affiancare l’esperto Moutinho ed il giovane mediano belga Dendoncker.

In caso di nuovo innesto nella sessione invernale il Milan dunque potrebbe valutare la cessione: Kessie, acquistato dall’Atalanta per circa 28 milioni di euro, potrebbe lasciare Milanello per una cifra superiore ai 30 milioni.

