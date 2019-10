Milan, il calendario post-sosta: tre big match per Pioli

Per Stefano Pioli un calendario di campionato non semplice: il Milan avrà tre grandi sfide nelle prossime cinque giornate che precedono la prossima sosta nazionali.

La sosta per le nazionali sta per terminare e a breve i vari giocatori rientreranno nelle rispettive squadre di club. Stefano Pioli attende di lavorare con coloro che sono partiti, visto che a Milanello non ha avuto a disposizione il gruppo completo.

Il nuovo allenatore del Milan deve essere bravo a entrare subito nella testa dei propri calciatori, trasmettendo al meglio le sue idee e facendole applicare nel modo corretto. Era evidente che con Marco Giampaolo questo processo non stesse riuscendo. In campo i principi del tecnico abruzzese non si vedevano, segnale che forse la squadra non lo seguiva a dovere.

Pioli si attende una svolta dal suo Milan. Sarà fondamentale iniziare con una vittoria alla ripresa del campionato. Domenica a San Siro arriva il Lecce, una neo-promossa che nelle prime sette giornate ha collezionato 6 punti ed è reduce da due sconfitte consecutive. Un’avversaria assolutamente alla portata e che andrà battuta, anche perché una settimana dopo il Diavolo se la vedrà con la Roma all’Olimpico.

Per affrontare la trasferta romana al meglio, conquistare 3 punti col Lecce è fondamentale. Dopo aver sfidato la formazione di Paulo Fonseca, il Milan ospiterà la Spal al Giuseppe Meazza. Successivamente i ragazzi di Pioli dovranno disputare due big match importanti prima della nuova sosta: contro la Lazio a San Siro e contro la Juventus a Torino.

Insomma, per Pioli non sarà un avvio di esperienza rossonera facile. Di seguito il calendario completo delle partite da affrontare fino alla prossima pausa per le nazionali. Da ricordare che al rientro ci sarà la sfida contro il Napoli a Milano.

Domenica 20 ottobre, ore 20:45 – Milan-Lecce

Domenica 27 ottobre, ore 18:00 – Roma-Milan

Giovedì 31 ottobre, ore 21:00 – Milan-SPAL

Domenica 3 novembre, ore 20:45 – Milan-Lazio

Domenica 10 novembre, ore 20:45 – Juventus-Milan

