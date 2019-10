Francia-Turchia 1-1, Calhanoglu in campo 45′: assist per Ayhan

45′ in campo e un assist per Hakan Calhanoglu questa sera in Francia-Turchia. Dalla sua punizione è nato il gol del pareggio della sua Nazionale.

Dopo le tante critiche subite in questi giorni per l’esultanza pro-Erdogan, la Turchia è scesa di nuovo in campo questa sera. Di fronte si è ritrovata la Francia, campione del mondo in carica allo Stade de France, presidiato da tantissime forze dell’ordine per l’arrivo di 30mila turchi.

Il match si è concluso con il risultato di 1-1. In gol prima Olivier Giroud nel primo tempo, poi Ayhan per il definitivo pareggio. Hakan Calhanoglu è entrato in campo soltanto nel secondo tempo ed è suo l’assist, su punizione, per la rete del difensore. Un cross pennellato sul secondo palo per il numero 10 del Milan, che è quindi risultato decisivo per le sorti di questa gara. Al termine ancora saluto col gesto militare.

Ora gli impegni con la Nazionale sono finiti e Calha farà rientro a Milanello e conoscerà Stefano Pioli, il suo nuovo allenatore. Ci si aspetta sempre il definitivo salto di qualità, che però stenta ad arrivare. Eppure su di lui erano riposte davvero molte speranze. Adesso sarà ancora più difficile dopo quanto successo in questi giorni per l’esultanza pro-esercito turco. Un qualcosa che, stando a quanto si legge sui social, non ha fatto molto piacere ai tifosi rossoneri.

