Reina: “Milan non all’altezza finora, vogliamo riscattarci. Pioli esperto”

Pepe Reina è una delle figure più importanti dello spogliatoio del Milan, data la sua enorme esperienza. Nel giovane gruppo rossonero è fondamentale un elemento come lui.

Oggi il portiere spagnolo ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Il primo argomento toccato riguarda il difficile inizio di stagione della squadra: «Avvio complicato, ma adesso che sono con la mia famiglia penso a rilassarmi e ciò mi aiuterà ad affrontare la prossima parte di stagione, penso che sarà più positiva. Dobbiamo lavorare, c’è un nuovo allenatore e serve capire velocemente le sue idee per essere presto pronti».

Reina ha speso parole di elogio nei confronti di Stefano Pioli, chiamato a sostituire Marco Giampaolo dopo la vittoria contro il Genoa: «Si tratta di un uomo di calcio con molta esperienza in Serie A. Conosce benissimo il calcio italiano. Tutti noi abbiamo voglia di riscatto e dunque di fare meglio».

L’esperto portiere spagnolo prosegue mostrandosi positivo per il futuro, crede che la squadra si rialzerà: «Finora non siamo stati all’altezza delle aspettative e speriamo di migliorare velocemente per fare felici sia noi stessi che i tifosi. Sono ottimista».

Infine a Reina viene domandato quale sia l’obiettivo stagionale. Lui replica così: «Vincere la nostra partita. Questo deve essere il nostro obiettivo ogni settimana, poi a maggio si faranno i conti. Siamo una squadra in crescita e vogliamo crescere e migliorare ogni partita».

