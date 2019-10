Serie A femminile, Inter-Milan 1-3: gol e highlights – VIDEO

Gol e highlights di Inter-Milan 1-3, il primo storico derby della Serie A femminile. Vincono le rossonere con la doppietta di Conc e la rete di Rinaldi.

Il primo storico derby del calcio femminile se lo aggiudica il Milan. La squadra guidata da Maurizio Ganz si è imposta per 3-1 contro le cugine. Protagonista assoluta Conc con una doppietta, poi la rete di Rinaldi alla Inzaghi di testa.

Per buona parte del match la gara è stata molto equilibrata. Nel primo tempo le rossonere hanno provato a scardinare la difesa avversaria con Giacinti e Bergamaschi ma senza successo; dall’altra parte, una super Marinelli ha messo in netta difficoltà Vitale e il resto della difesa. Poco prima della fine dei primi 45′, però, arriva il gol di Conc, che all’altezza del dischetto del rigore appoggia in porta l’assist di Giacinti. Tiro non irresistibile, ma ugualmente efficace.

Inizia il secondo tempo e l’Inter trova subito il gol del pareggio. Proprio Marinelli, fenomeno da tener d’occhio, segna un gran gol con un destro a giro sul secondo palo. Le nerazzurre si caricano ma la gioia dura pochissimo: dopo due minuti, ancora Conc riporta il Milan avanti. Stavolta il tiro, da fuori area, è perfetto ed è imprendibile per il portiere avversario. Da lì in poi è dominio totale del Diavolo, che poi chiude i conti con la rete di Rinaldi nel finale, che insacca di testa partendo sul filo del fuorigioco sulla punizione di Bergamaschi.

Le rossonere vincono così il primo storico derby del calcio femminile in Serie A. Si era giocato anche l’anno scorso in Coppa Italia, anche quella partita vinta dal Milan. Un bel regalo di compleanno per Ganz, che ieri ha compiuto 51 anni. La sua squadra adesso è in testa alla classifica di campionato a punteggio pieno insieme alla Juventus.

Serie A femminile, Inter-Milan 1-3: sintesi e gol

⚽⚽ Čonč +⚽ Salvatori Rinaldi = #InterMilan 1-3 ✅

📽 Relive the thrill of the Rossonere’s historic derby win 🔝#FollowTheRossonere #SempreMilan pic.twitter.com/kigbIM9mkN — AC Milan (@acmilan) 14 ottobre 2019



Milan femminile in vetta, Ganz: “Ambiente puro, diamo il 100%”