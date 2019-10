Udinese, ufficiale: De Paul rinnova fino al 2024

Il Milan aveva valutato la scorsa estate il profilo di Rodrigo De Paul. L’argentino oggi ha rinnovato il suo contratto con l’Udinese fino al giugno 2024.

Rodrigo De Paul ha rinnovato il suo contratto con l’Udinese. Ufficiale il prolungamento per l’argentino, che ha firmato fino a giugno 2024. Ad annunciarlo è stata direttamente la società tramite i profili social.

Il Milan ha seguito il talentuoso centrocampista nel corso della scorsa estate, senza però mai approfondire concretamente l’interesse. Negli ultimi giorni si era parlato anche del fatto che lo avrebbe seguito in questi mesi d’inizio stagione, per poi affondare il colpo a gennaio.

Addirittura l’Udinese aveva “fissato” il prezzo del proprio calciatore: 25 milioni di euro. Una cifra non altissima, visti i prezzi che girano da qualche anno sul mercato, per un giocatore classe 1994 nel giro della nazionale argentina.

Con questo rinnovo l’Udinese blinda il proprio calciatore, ma non si esclude comunque un suo addio. Magari non a gennaio, ma la prossima stagione. Tutto è comunque in divenire e non certo.

Con questo rinnovo, il giocatore si garantisce un lungo contratto in caso di eventuali problematiche future, e l’Udinese si fa forte del fatto che potrà fare il prezzo in caso di cessione.

