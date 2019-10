CF – Elliott, investiti nel Milan 325 milioni di euro

News Milan: il fondo americano Elliott Management Corporation ha sborsato molti soldi per il club rossonero, costantemente in perdita a livello di bilancio.

Il Milan non è un asset in grado di produrre utili e non è una novità. Da tanti anni il club produce ingenti passivi di bilancio che le proprietà devono coprire.

Già sotto la gestione Berlusconi-Galliani le perdite erano molto pesanti, poi il trend è proseguito con Yonghong Li e infine con Elliott Management Corporation. L’attuale padrone del Milan ha ereditato conti negativi e punta a migliorarli nel più breve tempo possibile. Non a caso negli ultimi bilanci con rossi record sono state anticipate delle voci di passivo per avere bilanci migliori in futuro.

Dopo aver registrato un -126 per l’esercizio 2017/2018, quello della gestione “cinese”, adesso per l’esercizio 2018/2019 (il primo targato Elliott) si è passati a -146. In due stagioni il Milan ha perso la bellezza di 272 milioni. Perdite coperte dell’attuale proprietà americana.

Stando a quanto spiegato da Calcioefinanza.it, il fondo Elliott Management Corporation è arrivato a quota 325,5 milioni di euro investiti nel club, oltre alla rinuncia al rimborso di un credito da 10 milioni legato al prestito soci infruttifero concesso al club rossonero nel 2017. Tale cifra emerge dalla lettura dell’ultimo bilancio, nel quale viene svelato che “nel corso dei mesi di luglio, agosto e settembre 2019 l’azionista di maggioranza ha effettuato apporti di capitale per complessivi 60 milioni di euro”.

Non sarà facile rendere il Milan un club virtuoso. Servirà del tempo e l’ideale sarebbe riuscire a ottenere la qualificazione alla prossima Champions League. Un obiettivo complicato, però raggiungerlo significherebbe accedere a quei ricchi premi UEFA che fanno la differenza. Inoltre, tale risultato aiuterebbe anche ad attrarre sponsorizzazioni e dunque ad aumentare il fatturato.

News Milan, bilancio 2018/2019: i dettagli su costi e ricavi