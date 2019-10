Ex Milan – Mastour verso il trasferimento alla Reggina

Hachim Mastour si appresta a tornare a giocare in una squadra italiana. Il 21enne fantasista italo-marocchino sembra ad un passo dall’approdo alla Reggina in Serie C.

Come riportato da Alfredopedulla.com, l’ex promessa del Milan domenica sarà in Calabria e firmerà un contratto fino al 2022. Nelle prossime ore verranno sistemati gli ultimi dettagli prima dell’accordo definitivo. Mastour ha grande voglia di rimettersi in gioco dopo le delusioni del passato.

Era arrivato al Milan quando aveva solo 14 anni e sembrava destinato a diventare un fenomeno, viste le sue grandi qualità tecniche. Ma nonostante queste, il ragazzo non è mai riuscito granché ad affermarsi e va detto che il club non lo ha gestito al meglio. Infatti, averlo aggregato troppo presto alla Prima Squadra si è rivelato un errore. Avrebbe dovuto fare una normale trafila del settore giovanile senza saltare tappe.

I prestiti al Malaga e al PEC Zwolle si sono rivelati negativi, poi nell’estate 2018 Hachim ha smesso di essere un giocatore del Milan e ha firmato con il PAS Lamia. In Grecia le cose non sono andate granché bene, dato che a marzo il contratto è stato risolto. Ora Mastour spera di rilanciarsi nella Reggina.

