Milan, Kessie: “Spiace per Giampaolo. Champions possibile” – VIDEO

Franck Kessie è tra i giocatori che Stefano Pioli punta a valorizzare, visto l’ivoriano da quando è arrivato al Milan non ha avuto la crescita sperata. Con le sue doti fisiche può essere un valore aggiunto in mediana. Intervistato da Milan TV, l’ex Atalanta ha dichiarato i propri obiettivi: «Voglio dare di più, il massimo per questo club per portarlo dove merita. Dobbiamo riconquistare la fiducia dei tifosi. Mi dispiace Giampaolo e lo ringrazio, ora col nuovo staff dobbiamo dimostrare tutto in campo. Possiamo ancora andare in Champions, dobbiamo provarci fino alla fine».

