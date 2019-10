Fonseca, squalifica ridotta: sarà in panchina per Roma-Milan

Il tecnico della Roma vede ridursi la squalifica dopo le vibranti proteste e l’espulsione nel match contro il Cagliari dell’Olimpico.

Paulo Fonseca sarà regolarmente in panchina per Roma-Milan, scontro diretto valido per la nona giornata di campionato che si giocherà il prossimo 27 ottobre.

L’allenatore giallorosso era stato inizialmente squalificato per due turni dopo l’espulsione subita al termine di Roma-Cagliari. Nel match in questione, o meglio al termine di esso, Fonseca aveva inveito in maniera evidente contro l’arbitro Massa, beccandosi un cartellino rosso inevitabile.

Uno stop per il quale la Roma ha scelto di presentare ricorso presso la Corte Federale; oggi è arrivata la sentenza definitiva: Fonseca salterà comunque per squalifica una giornata, restando in tribuna forzatamente nel match di domenica contro la Sampdoria.

Il tecnico portoghese, alla sua prima esperienza italiana, sarà regolarmente al suo posto invece contro il Milan, in un match che significherà molto per entrambe le squadre, visto che sulla carta si presenterà come duello in zona Champions League.

Sarà inoltre la primissima volta in carriera che Fonseca affronta da allenatore il Milan; l’unico possibile incrocio sarebbe potuto avvenire nella Champions 2013-2014, ma il Porto guidato dal tecnico classe ’73 fu eliminato alla fase a gironi, mentre i rossoneri di Allegri andarono avanti fino agli ottavi di finale.

