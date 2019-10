I consigli per il fantacalcio di Serie A, relativi all’ottava giornata. Ecco la nostra TOP 11 di scommesse, più riserve, e i giocatori del Milan da schierare.

MilanLive.it presenta la nuova rubrica settimanale dedicata al fantacalcio di Serie A, il gioco fantasy sport sul calcio che ormai è diventato un abituè per molti appassionati.

Nuovo appuntamento settimanale, dopo la sosta per le nazionali, vari infortuni e affaticamenti. Due settimane fa, ancora una volta, i nostri consigli hanno riscosso grande successo ed un numero di giocatori consigliati (per tutti i ruoli) che hanno fatto parecchio bene nonostante si trattase di nomi tutt’altro che altisonanti.

Come più volte ribadito, non si trattava (e non lo faremo nemmeno per questa giornata) di consigli “facili”, ma di vere e proprie scommesse. Di seguito le nostre proposte, prima sul Milan e poi sulla TOP 11 di scommesse per i fanta-allenatori temerari.

Consigli fantacalcio: tre proposte del Milan

Il cambio di allenatore nel Milan, con l’arrivo di Stefano Pioli, può scombinare le carte in tavole. Speriamo in maniera positiva per i colori rossoneri. Domenica sera si giocherà Milan-Lecce, con un San Siro che nonostante il momento negativo, risponde con oltre 50 mila tifosi sugli spalti. Ecco i nostri tre consigli:

ANTE REBIC – È lui la principale novità di mister Pioli. Il croato, dimenticato da Giampaolo, giocherà titolare largo a sinistra nel 4-3-3 e sarà uno dei giocatori che con la forza fisica e il peso con gli inserimenti in area di rigore, dovrà provare a fare la differenza.

KRZYSZTOF PIATEK – Aspettiamo da troppo tempo che il polacco si sblocchi e segni su azione. Esclusi i due rigori contro Verona e Torino, il gol gli manca dal finale della scorsa stagione. Domani sarà titolare, con Leao che partirà dalla panchina: il pistolero è avvisato, o segna e decide il match, o rischia di far più panchina di quel che pensa.

LUCAS PAQUETA’ – È il giocatore di qualità sul quale punta il nuovo allenatore. Con Giampaolo è stato impiegato con il contagocce, ma il brasiliano sa come fare la differenza in campo. Ci aspettiamo da lui anche qualche inserimento in più in area, oltre alle giocate di classe che ha già fatto intravedere.

Consigli Fantacalcio: TOP 11 scommesse Serie A

A noi le cose troppo scontate non piacciono. Per questo ci siamo concentrati sui giocatori più borderline da consigliare: le classiche “scommesse”.

Modulo 3-4-3: Sirigu;

Darmian, Lirola, Radu, Izzo;

Tonali, Castro, Kucka;

Simeone, Gervinho, Balotelli.

Altri giocatori consigliati: Consigli; Hernandez, Hateboer; De Roon, Schone; Caputo, Nestorowsi.

Un consiglio per i fanta-allenatori temerari, che hanno in rosa qualcuno dei giocatori sopracitati. Schierateli e non ve ne pentirete. Al fantacalcio vince chi rischia e tenta anche l’improbabile a volte.

Va da sé che ci sono altri giocatori che vanno schierati, quelle famose “certezze” che non posso restare in panchina. A prescindere dall’avversario e dal momento in cui si trovano.

