Klose: “Milan, Pioli è l’uomo giusto. Farà bene”

L’ex campione tedesco Miroslav Klose ha pubblicamente elogiato le qualità manageriali del neo allenatore rossonero Stefano Pioli.

C’è tanta attesa e curiosità per il Milan che verrà di Stefano Pioli, allenatore chiamato dal club a riportare fiducia e risultati dopo il flop e l’esonero di Marco Giampaolo.

Il tecnico non è stato accolto benissimo da diversi tifosi rossoneri, che si aspettavano un nome più altisonante e di livello internazionale per cercare di far ripartire il Milan a livello di risultati e competitività.

Ma c’è chi parla benissimo di Pioli, soprattutto tra coloro che hanno lavorato a stretto contatto con lui nel recente passato. Uno di questi è Miroslav Klose, straordinario ex attaccante tedesco che ha giocato nella Lazio allenata proprio da Pioli.

Intervenuto alla Gazzetta dello Sport Klose ha tessuto le lodi gestionali dell’attuale tecnico rossonero: “Sono contento che il Milan gli abbia dato fiducia, la merita. È un uomo fantastico”.

Sulle sue qualità caratteriali e tecniche il tedesco non si nasconde: “È l’uomo giusto, specie in un momento di difficoltà. Ha qualità umane rare, è una persona molto onesta. Affronta i problemi in modo molto concreto, è schietto, ma molto disponibile. Ci siamo scambiati una promessa reciproca che ancora dobbiamo mantenere”.

La speranza del Milan è che Klose, da ex calciatore navigato, abbia ragione e possa portare bene al suo vecchio allenatore.

Ibrahimovic, futuro incerto: “Contratto in scadenza, vedremo cosa accadrà”