Milan, quasi impossibile l’arrivo di rinforzi importanti a gennaio

Il Corriere della Sera non ha dubbi: difficilmente arriveranno acquisti di peso nella prossima sessione invernale. Il nuovo buco nel bilancio è stata una mazzata forte.

Milan, difficilmente arriveranno acquisti di peso a gennaio. Lo riferisce il Corriere della Sera oggi in edicola. Come infatti evidenzia il quotidiano, la notizia di quel buco da 155,9 milioni è stato uno choc per tutti. Anche per la stessa società.

Nonostante ciò, da Da Casa Milan filtra con forza il messaggio che a gennaio non verranno ceduti i migliori. Anche perché, per inciso, una cessione importante non solo non migliorerebbe il quadro tecnico, ma in più va detto che per Gianluigi Donnarumma e Suso non c’era la fila prima e non c’è una folla adesso.

Ma questo «non vendiamo», implicitamente, significa però anche che difficilmente ci saranno rinforzi veri, di peso, come aveva invece lasciato intendere Zvonimir Boban. «Ci servirebbe qualche giocatore di esperienza», aveva riferito il Cfo rossonero. Possibile con un rosso di bilancio del genere? Servirà un mezzo miracolo come evidenzia il CorSera, quasi impossibile.

La svolta serve sul campo, da subito. E la scelta di esonerare Marco Giampaolo per puntare su Stefano Pioli è dipesa anche da questa situazione. Non c’è più tempo. Il Diavolo è a un bivio: ripartire o affondare.

