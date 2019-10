Roj (Manica-Cmr): “Progetto per i tifosi, San Siro diventerà un giardino”

Gli architetti del progetto stadio di Manica-Cmr e Sportium spiegano come sono nate le idee degli ‘Anelli di Milano’ e del disegno architettonico.

Da una parte ‘La Cattedrale’, disegnata dallo studio Populous, dall’altra il progetto ‘Gli Anelli di Milano’ derivante dalle idee di Manica-Cmr e Sportium.

Questi due progetti si stanno contendendo l’assegnazione del bando per la costruzione del nuovo stadio di Milano, la prossima casa dei due club calcistici cittadini. Il tutto mentre Milan, Inter e Comune dovranno stabilire dove far sviluppare questa nuova struttura.

In tal senso Gazzetta.it ha incontrato Massimo Roj, uno dei principali architetti del consorzio Manica-Cmr e portavoce anche nella spiegazione del progetto per lo stadio milanese.

Roj ha spiegato da dove è arrivata l’ispirazione per ‘Gli Anelli di Milano‘, struttura in cui gli anelli si intrecciano a simboleggiare l’unità d’intenti: “ È un progetto ideato per i tifosi: per questo nei due anelli che simboleggiano l’unione dei club abbiamo deciso di mettere i volti di 16mila persone. Così i tifosi di Inter e Milan diventano parte di questo progetto”.

L’architetto ha poi parlato di come verrebbe trasformata l’area di San Siro, nel caso in cui il Comune dia il via libera per costruire in questa determinata zona: “Vogliamo creare qualcosa di utile per chi abita nella zona, rendendo il verde e il parco pensile un elemento distintivo. Il vecchio Meazza diventerà un giardino per tutti, così che anche i bambini possano dire di aver calcato il prato di San Siro”.

