Milan femminile, Giacinti via in ambulanza: la ricostruzione

Il Milan femminile ha fatto quattro su quattro, battendo 2-0 il Tavagnacco. Nel finale di match, botta alla testa per Valentina Giacinti, portata via in ambulanza.

Grande spavento allo stadio Brianteo di Monza nel finale di Milan-Tavagnacco, sfida della quarta giornata del campionato di Serie A femminile. Valentina Giacinti è stata trasportata con l’ambulanza in ospedale.

Il capitano del Milan femminile intorno all’83’ di gioco è rimasta a terra sugli sviluppi di un calcio d’angolo in zona offensiva. La Giacinti si accascia subito a terra, momenti di panico in campo tra le compagne, il pubblico e lo staff medico rossonero. Entra in campo anche mister Maurizio Ganz per accertarsi delle condizioni della rossonera.

Dopo diversi minuti di cure sul campo, la Giacinti è stata portata via in barella tra gli applausi di tutto lo stadio. Successivamente è salita in ambulanza, ma comunque cosciente.

Giacinti via in ambulanza, ma solo dopo il 2-0: la ricostruzione

Stando ad indiscrezioni e voci, la capitana del Milan femminile è rimasta vicino al campo – seppur sotto il vigile controllo dei medici – per assistere e soprattutto accertarsi della vittoria della propria squadra in vantaggio 1-0 con l’autogol proprio da lei propiziato nel primo tempo.

Seguendo la partita in diretta dall’app ufficiale del club, è parso vedere e sentire che l’ambulanza con la Giacinti a bordo ha lasciato lo stadio soltanto dopo il 2-0 di Marta Carissimi. Possibile che Valentina abbia esplicitamente chiesto allo staff sanitario di aspettare la fine del match, per accertarsi che le compagne portassero a casa i tre punti.

Un gesto che, se confermato, sarebbe da elogiare per l’attaccante del Milan femminile. Le compagne, al momento della sua uscita dal campo, erano visibilmente scosse. Ma sono state brave a rimanere concentrate, trovare il raddoppio a pochi minuti dal fischio finale: tre punti che consolidano le rossonere sempre più in testa al campionato.

Serie A femminile, Milan-Tavagnacco 2-0: quarta vittoria consecutiva delle rossonere