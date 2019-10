Milan femminile, infortunio Giacinti: accertamenti in ospedale

Accertamenti in corso per Valentina Giacinti, trasportata in ospedale dopo il colpo alla testa subito oggi durante Milan-Tavagnacco.

Un’altra giornata positiva per il Milan femminile, reduce dal successo nel derby contro l’Inter per 3-1 della scorsa settimana. Le rossonere hanno portato a casa altri tre punti oggi nella sfida al Tavagnacco. 2-0 il risultato finale.

Durante la partita c’è stato un episodio spiacevole per Valentina Giacinti. Il capitano del Milan femminile ha battuto la testa ed è stata costretta a lasciare il campo in barella per poi salire in ambulanza. Non sembrano esserci complicazioni e la giocatrice era cosciente già al momento dell’uscita. La società però ha fatto sapere che Giacinti è stata trasferita in ospedale per degli accertamenti.

Esami inevitabili quando è coinvolta la testa. Lo staff medico vuole assicurarsi che la botta non abbia provocato alcun problema e per questo sono necessari approfondimenti. Auguri di rapida guarigione alla nostra guerriera, sempre più leader del gruppo rossonero. Per Maurizio Ganz e le compagne è un punto di riferimento, così come lo è per Milena Bertolini, commissario tecnico della Nazionale. Forza Valentina!

Il Capitano delle rossonere Valentina Giacinti, in seguito a un colpo alla testa subito in un’azione di gioco, è stata portata in ospedale per accertamenti. Rossonere Captain sustained a head injury and has been taken to hospital for further evaluation. 🔴⚫ Forza Vale! 🔴⚫ pic.twitter.com/tCUKF28jXr — AC Milan (@acmilan) 19 ottobre 2019



