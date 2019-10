Milan-Lecce, probabili formazioni: Piatek e Rebic in pole 

Milan-Lecce, le ultimissime di formazione: Krzysztof Piatek e Ante Rebic in pole in attacco, e quindi possibile panchina a sorpresa per Rafael Leão.

Milan-Lecce, tutto quasi pronto. Quasi perché resta un dubbio in attacco per Stefano Pioli, con tre uomini per due sole maglie. Krzysztof Piatek, Rafael Leão e Ante Rebic: uno dovrà inevitabilmente restare fuori, considerando che Suso non si tocca. Almeno non domani.

Con Gianluigi Donnarumma in porta, la linea difensiva sarà invece composta da Andrea Conti, Mateo Musacchio, Alessio Romagnoli e Theo Hernandez sulla sinistra. Confermate le sensazioni relative al centrocampo: il tecnico ripartirà da Lucas Biglia in cabina di regia, con Frank Kessie a destra e Lucas Paquetá sull’altro versante. In attacco, secondo quanto riferisce la rosea, al momento in pole il trio composto da Suso, Piatek e Rebic, con Leão quindi che partirebbe dalla panchina.

4-3-1-2 invece per il Lecce. Con l’ex rossonero Gabriel tra i pali, la difesa vedrà Andrea Rispoli, Fabio Lucioni, Luca Rossettini e Marco Calderoni. A centrocampo agiranno invece Jacopo Petriccione, Panagiotis Tachtsidis e Zan Majer, con Marco Mancosu tra le linee e tandem offensivo composto da Filippo Falco e Khouma Babacar.

Milan-Lecce, probabili formazioni

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Biglia, Paquetá; Suso, Piatek, Rebic. All. Pioli

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Majer; Mancosu; Falco, Babacar. All. Liverani

Tuttosport – Milan, ultimatum a Suso: svolta o cessione a gennaio