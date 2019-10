Nuovo San Siro, Populous: “Sarà unico ma rispetterà la tradizione”

Uno dei capi del progetto Populous ha parlato oggi del design architettonico dello stadio che verrebbe costruito per Milan ed Inter.

Il Milan, nella voce del presidente Paolo Scaroni, ha fatto intendere giorni fa una sorta di preferenza per quanto riguarda i progetti presentati per il nuovo stadio cittadino.

Il numero uno del club ha parlato positivamente del progetto ‘La Cattedrale’, disegnato dallo studio Populous; si tratta di un impianto avveniristico che però si rifà direttamente ad alcuni simboli storici della città di Milano, in particolare Duomo e Galleria centrale.

A spiegare ancor meglio il design e la struttura disegnata da Populous c’ha pensato Declan Sharkey, Senior Principal dello studio di architettura di origine statunitense che ha parlato sul sito web Populous.com dell’idea di base per la costruzione del nuovo impianto sportivo.

Sarà uno stadio riconoscibile e unico al mondo, ma allo stesso tempo nel rispetto delle tradizioni: “Abbiamo pensato ad un design unico, per uno stadio inconfondibile nel resto del mondo. Nel giorno delle partite si trasformerà, sarà in linea con le tradizioni ed i simboli di Milan e Inter. Una vera e propria casa per questi due club così importanti e leggendari”.

Insomma futuro sommato alla tradizione nell’idea di Populous e della sua ‘Cattedrale‘. Chissà se i due club, con l’appoggio del Comune, decideranno di affidarsi a questo studio per la realizzazione del nuovo stadio.

