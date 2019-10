Milan, Reina: “Dobbiamo dare tutti di più. Pioli? Adattiamoci in fretta!”

Milan-Lecce sarà il posticipo dell’8.a giornata di Serie A. Calcio d’inizio fissato alle ore 20:45. Nel pre-partita, da San Siro, dichiarazioni per Pepe Reina.

Il Milan questa sera ospiterà il Lecce a San Siro, match valido per l’8.a giornata di Serie A. Una sfida alla quale i rossoneri arrivano dopo la vittoria contro il Genoa, ma con conseguente esonero di Giampaolo, sostituito da Pioli.

Nel pre-partita ai microfoni di Milan TV, sono arrivate le dichiarazioni di Pepe Reina. Il centrocampista rossonero ha parlato dell’importante sfida odierna contro i pugliesi: “Ripartiamo da una settimana di lavoro fatta benissimo. Speriamo di fare una grande prestazione e arrivare ad un risultato positivo. I tre punti sono la cosa più importante”.

Il leader dello spogliatoio rossonero ha parlato del cambio in panchina, con l’arrivo di mister Pioli: “Ogni allenatore ha il suo metodo, dobbiamo adattarci in fretta e mettere in campo le sue idee. Al di là dell’allenatore, siamo noi che dobbiamo migliorare e dare quel 10-15% in più“.

Sul rendimento e sul lavoro della squadra: “Io vado al lavoro ogni giorno, metto sempre grande passione, così come fanno i miei compagni. Ora è arrivato un nuovo allenatore, dobbiamo dare tutti qualcosa in più e ribaltare la stagione”.