Milan, Suso si gioca il posto: ora non è più intoccabile

Lo spagnolo Suso, molto criticato dai tifosi dopo le recenti prestazioni, riparte da titolare. Ma non ha più il posto assicurato come in passato.

Uno dei calciatori maggiormente criticati nel complesso inizio di stagione del Milan è sicuramente Jesus Suso, considerato da tempo uno dei punti fermi del club.

Lo spagnolo ha deluso le aspettative, nonostante nel precampionato fosse stato protagonista di prove confortanti: il gol contro il Manchester United nell’amichevole di Cardiff però è rimasto un episodio isolato, visti i flop poi mostrati in campionato.

Oggi, in Milan-Lecce, Suso dovrebbe comunque partire da titolare. Ma come scrive la Gazzetta dello Sport, per l’ex Liverpool sarà un esame importante e quasi decisivo: non ha più il posto da titolare assicurato come sotto l’egida di Marco Giampaolo, che lo considerava un talento straordinario ed intoccabile.

Il neo allenatore Stefano Pioli valuterà a fondo la prestazione e le motivazioni del numero 8, che avrà però già un vantaggio: con il passaggio al 4-3-3 tornerà a giocare nel ruolo che ama maggiormente, quello di esterno destro offensivo, dove proverà a rimettersi in moto a livello individuale.

Sarà un periodo dunque di test per Suso, che oltre al posto in squadra rischia persino di veder sfumare il suo futuro nel Milan: il club ha problemi finanziari piuttosto evidenti e non è escluso che prossimamente (a gennaio) il fantasista possa essere inserito nella lista dei cedibili, per semplici esigenze di bilancio.

