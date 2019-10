Sassuolo-Inter 3-4: i nerazzurri trionfano con Lautaro-Lukaku

Sassuolo-Inter 3-4: gara da mille emozioni al Mapei Stadium. I nerazzurri aprono con un largo vantaggio, poi subiscono la rimonta neroverde. La squadra di Antonio Conte accorcia sulla Juventus.

Sassuolo-Inter 3-4, match pirotecnico al Mapei Stadium per il lunch match dell’8a giornata. I nerazzurri, seppur soffrendo, tornano comunque alla vittoria e accorciano in classifica, salendo a quota 21 e portandosi -1 dalla Juventus.

Il risultato si sblocca dopo appena due minuti: tempo nemmeno di prendere le misure, e Lautaro Martinez la sblocca con un destro in area di rigore. Al 16esimo arriva il pareggio di Domenico Berardi con un diagonale in area, ma Romelu Lukaku chiude virtualmente il match prima del fischio.

Nella ripresa il vantaggio si allarga anche di 1-4 con un’altra rete di Lautaro dal dischetto, ma poi l’attenzione cala a picco e quasi arriva una clamorosa beffa: Filip Djuricic accorcia le distanze al 74esimo, Jeremie Boga apre a un’incredibile rimonta. Tanta sofferenza per la squadra di Antonio Conte furioso nel finale, ma alla fine i tre punti sono in cassaforte. L’Inter, in attesa di Milan-Lecce di stasera, si porta a +12 sul Diavolo.

