Serie A femminile, Milan-Tavagnacco 2-0: gli highlights del match – VDEO

Gli highlights di Milan-Tavagnacco, la quarta giornata della Serie A femminile. Le rossonere vincono 2-0 e sono in testa alla classifica a punteggio pieno.

Vince ancora il Milan femminile. Tavagnacco battuto ieri pomeriggio 2-0 ed è il quarto successo di fila in campionato. La squadra di Maurizio Ganz è a punteggio pieno in classifica ed è avanti a tutti, in attesa del match della Juventus contro l’Inter oggi.

Le rossonere erano reduci dalla splendida vittoria contro le nerazzurre nel primo storico derby del campionato femminile. Contro il Tavagnacco non c’è mai stata partita: Milan padrone totale del campo per tutti i novanta minuti, con tantissime occasioni create da Valentina Giacinti e compagne. Proprio dal tiro del capitano rossonero nasce la prima rete delle nostre ragazze: il tiro, indirizzato fuori lo specchio della porta, è deviato dal difensore avversario che mette in porta.

Nel secondo tempo arriva la rete che chiude ogni discorso e porta il nome di Carissimi, in gol di testa. Paura per Giacinti che ha preso una bella botta alla testa durante la seconda frazione di gioco. Per fortuna nulla di grave, proprio stamattina è arrivato il suo messaggio sui social e il comunicato ufficiale del club. Ora rivediamo gli highlights di Milan–Tavagnacco di ieri pomeriggio.



