Milan, anche i numeri condannano Suso: cosa farà Pioli?

I numeri testimoniano che Jesus Suso sta effettuando una pessima stagione, cosa visibile in generale dalle sue prestazioni. Il numero 8 rossonero non riesce ad incidere positivamente.

Jesus Suso dovrebbe rappresentare un valore aggiunto per il Milan, ma in questa stagione sta deludendo. Il suo apporto alla squadra non è quello auspicato.

Marco Giampaolo lo aveva messo al centro del proprio progetto tecnico-tattico, però il rendimento dello spagnolo è stato negativo. Anche se va detto che in generale praticamente tutto il gruppo ha deluso con l’allenatore abruzzese.

Pure Stefano Pioli ha deciso di impiegare Suso titolare nella sua prima partita da mister rossonero, ma la prestazione di ieri sera contro il Lecce è stata decisamente opaca. Non a caso sui social network i tifosi si sono scatenati lanciando l’hashtag #SusoOut.

Il rendimento del numero 8 rossonero non sta piacendo affatto e in molti si aspettano che in Roma-Milan arrivi un’esclusione dalla formazione iniziale. Solo in settimana si capirà se effettivamente Pioli prenderà tale decisione, rinunciando allo spagnolo.

Intanto emergono alcuni dati che testimoniano quanto negativa sia finora la stagione di Suso. E’ il giocatore del Milan che nelle prime otto giornate di campionato ha sbagliato più dribbling (11), che ha perso più palloni (32) e vinto meno contrasti (2/7). Un anno fa aveva iniziato decisamente meglio, con gol e assist: adesso di reti ne ha fatte zero e di assist uno solo. Deve cambiare qualcosa per tornare decisivo.