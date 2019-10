Milan, in vendita i mini abbonamenti: costi e dettagli

Il club rossonero sul proprio sito web ha messo in vendita i mini-abbonamenti per le prossime partite casalinghe che si giocheranno a San Siro.

Il Milan vuole portare più tifosi possibili a San Siro, per cercare di attirare pubblico in un momento così complicato. Serve l’appoggio della gente milanista per uscire dalla ‘crisi’ attuale.

Per questo motivo il club ha voluto formalizzare dei mini-abbonamenti per le prossime gare di campionato del Milan. Come si legge sul sito Acmilan.com, si tratta di due pacchetti disponibili per chiunque volesse seguire le prossime gare casalinghe a prezzi vantaggiosi.

Nel primo, a partire da 55 euro, saranno comprese le gare Milan-SPAL, Milan-Lazio e Milan-Sassuolo di campionato; nel secondo, a partire da 65 euro, Milan-SPAL, Milan-Napoli, Milan-Lazio e Milan-Sassuolo.

I mini-abbonamenti in questione sono acquistabili presso la biglietteria di Casa Milan e nei punti vendita Vivaticket. Una soluzione conveniente per chi volesse dare il proprio supporto alla formazione di mister Pioli, soprattutto per il big match con il Napoli del 23 novembre prossimo, decisamente scontato rispetto all’acquisto dei singoli tagliandi.

