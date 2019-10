Milan News, i tifosi rossoneri scaricano Suso – VIDEO

In Milan-Lecce è arrivata un’altra prestazione negativa di Jesus Suso e i tifosi rossoneri sui social network si sono scatenati nelle critiche all’esterno offensivo spagnolo. E’ stato anche lanciato l’hashtag #SusoOut come segnale del malcontento nei confronti di un giocatore che secondo molti milanisti dovrebbe accomodarsi in panchina. Ora starà a Stefano Pioli decidere se confermarlo titolare domenica in Roma-Milan oppure se escluderlo dalla formazione iniziale. Suso nelle prime otto giornate del campionato Serie A 2019-2020 non ha segnato nessuna rete e ha fornito solamente un assist-gol. Un rendimento molto deludente da parte di un calciatore ritenuto tra i migliori della squadra tecnicamente.

