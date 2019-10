Champions League: Inter-Borussia Dortmund 2-0, bene il Napoli

Una serata positiva per le italiane in Champions League. L’Inter ha battuto 2-0 il Borussia Dortmund: tre punti importanti in ottica qualificazione agli ottavi. Pesantissimi anche quelli conquistati dal Napoli contro il Salisburgo, in Austria: un 3-2 spettacolare, con tanti gol ed emozioni. Lorenzo Insigne eroe partenopeo con la rete della vittoria, segnata proprio pochi secondi dopo il 2-2 dei padroni di casa. Splendido abbraccio con Carlo Ancelotti che sancisce la definitiva pace fra i due.

Andiamo con ordine. A San Siro i nerazzurri hanno conquistato la prima vittoria in questa Champions League, dopo il pari con lo Slavia Praga e la sconfitta contro il Barcellona al Camp Nou. Il Dortmund non è in un periodo particolarmente positivo, ma era comunque una partita complicata. Gli uomini di Antonio Conte l’hanno risolta con un gol ad inizio match (ancora Lautaro Martinez) e un altro quasi alla fine (la firma è di Antonio Candreva). Ora i cugini sono tornati in corsa per la qualificazione alla fase successiva della competizione.

Napoli straordinario in Austria contro un fortissimo Salisburgo. Non era per nulla semplice e infatti la squadra di Ancelotti ha sofferto tantissimo. Doppietta di Dries Mertens, che ha raggiunto e superato Diego Armando Maradona nella classifica marcatori all-time degli azzurri. Prima del secondo gol, però, è arrivata la prima marcatura di serata di Erling Haland. Lo stesso norvegese ha poi firmato il 2-2, realizzando così un record incredibile nella storia della Champions League. Pochissimi secondi dopo, Insigne sorprende la difesa avversaria e trova il 3-2 finale.

Per quanto riguarda gli altri risultati: in apertura vittorie per Chelsea e Lipsia, rispettivamente contro Ajax e Zenit San Pietroburgo. Nei gironi di Inter e Napoli vincono anche Barcellona (2-1 allo Slavia Praga) e il Liverpool (4-1 al Genk). Lille-Valencia è l’unico pareggio, il Benfica batte 2-1 in casa il Lione. Di seguito tutti i risultati di questo mercoledì 23 ottobre:

Ajax-Chelsea 0-1 Lipsia-Zenit 2-1 Benfica-Lione 2-1 Inter-Borussia Dortmund 2-0 Salisburgo-Napoli 2-3 Lille-Valencia 1-1 Genk-Liverpool 1-4 Slavia Praga-Barcellona 1-2

Zakaria, l’Inter ci prova: Mirabelli lo voleva al Milan