De Laurentiis: “Milan modesto col Lecce, ma esaltato dai giornali”

Aurelio De Laurentiis infastidito per come i media si occupano del Napoli, a differenza di quanto secondo lui avviene col Milan e le altre big del Nord Italia.

Aurelio De Laurentiis è uno che parla sempre senza peli sulla lingua, dicendo ciò che pensa senza alcun filtro. Ovviamente ciò non significa, che abbia sempre ragione nei pensieri che espone.

Il patron del Napoli oggi è tornato a parlare a margine del pranzo UEFA in vista del match di Champions League che vedrà la squadra di Carlo Ancelotti sfidare il Red Bull Salisburgo stasera. Come spesso accade, le sue dichiarazioni non sono state di basso profilo.

Ad esempio, De Laurentiis se l’è presa per come il Napoli viene a suo avviso trattato a livello mediatico e ha fatto un riferimento al Milan nell’esporre la propria tesi: «Mi sento paladino di questa libertà e quando vedo qualche stolto che vuole ferirla mi arrabbio. L’onestà intellettuale in qualche considerazione non la riscontro in un fatto: il Milan ha fatto una modesta gara che ci ha messo del suo come il Lecce però i giornali più importanti hanno esaltato il Milan come si deve fare quando sono giornali che difendono Milano, da sempre la capitale del calcio come Torino. In questo modo tutti si schierano con il Nord e non con il Sud. Dopo 10 anni che giochiamo in Europa e ci sentiamo fare certi discorsi, essere trattati come una provinciale dà fastidio».

Il presidente del club campano ritiene che nei confronti della sua squadra manchi onestà intellettuale da parte di tanti giornalisti. Stando alla sua opinione, le maggiori società del nord Italia hanno un trattamento di favore rispetto al suo Napoli. Non è la prima volta che afferma ciò e sicuramente lo tornerà a ribadire pure in futuro. Ormai conosciamo ADL…

