Rivera: “Milan, ok ai giovani. San Siro non va abbattuto”

Intervista di Gianni Rivera sul Milan.

Milan, parla Gianni Rivera. Bandiera rossonera dal 1960 al 1970 con 658 presenze, l’ex centrocampista, fresco del diploma come tecnico professionista di prima categoria a 76 anni, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

La domanda di partenza è inevitabile: perché il Milan fatica tanto per ritornare ai suoi livelli? “Bisogna capire come si è organizzata la società e quali sono gli obiettivi. Maldini e Boban capiscono di calcio, il resto delle persone non le conosco. È chiaro che la situazione generale influisce su tutto, la tecnica in campo risente dell’organizzazione societaria fuori”.

Spazio ai giovani adesso. Del resto, in campo non ci sono top player attorno a cui costruire una squadra: “Se hai Pelè potresti scegliere la seconda strada, ma Pelè non ce l’hai. Per questo il ritorno al vivaio, dopo che per anni ci si era dimenticati del settore giovanile, è un fatto positivo. Ci sono dei buoni giocatori, bisogna farli lavorare bene”.

Quando gli si chiede che effetto gli fa il possibile abbattimento di San Siro, la risposta è la seguente: “Un brutto effetto. La mia idea è: se non ci sono altri problemi di cui non sono a conoscenza, San Siro deve rimanere in piedi. E continuare a essere un palcoscenico del calcio. Questo è il mio pensiero, direi da innamorato”.

Ecco perché, secondo Rivera, il Diavolo non dovrebbe privarsi della Scala del calcio: “San Siro rappresenta un valore, un grande valore. Forse questo non lo ricordiamo mai abbastanza. San Siro è uno stadio grande, enorme, dove però la partita si vede bene praticamente dappertutto. E ve lo dice uno che l’ha verificato dalla tribuna, ma anche dalla curva”.

