Bonaventura infortunato: in dubbio per Roma-Milan, le ultime

Ancora da valutare le condizioni fisiche di Giacomo Bonaventura, centrocampista rossonero che deve ancora recuperare dal problema muscolare.

Doveva essere la stagione del riscatto, dopo il lungo stop per l’operazione alla cartilagine del ginocchio. Ma per il momento Giacomo Bonaventura non è ancora rientrato a pieno ritmo.

Il duttile centrocampista del Milan sta lavorando ancora a parte: ha già saltato il match di domenica scorsa contro il Lecce e sembra in forte dubbio pure per la sfida del 27 ottobre prossimo all’Olimpico contro la Roma.

Difficile ancora capire se Bonaventura recupererà in tempo a livello muscolare dopo il risentimento della scorsa settimana. La trasferta romana significa molto per il Milan di mister Pioli, visto che appare come uno scontro diretto per rientrare in corsa Champions League, e sarebbe comodo avere l’intera rosa a disposizione.

Nei prossimi due allenamenti della settimana si capirà di più sulle condizioni di Bonaventura, che però non dovrebbe essere rischiato: più facile, almeno secondo le percentuali dello staff di Milanello, che il numero 5 rossonero possa tornare tra i convocati per Milan-Spal di giovedì 31 ottobre, nel turno infrasettimanale.

Da valutare anche quale ruolo Pioli abbia in mente per Bonaventura all’interno del suo modulo di partenza; l’ex Atalanta è stato schierato da esterno sinistro d’attacco nell’amichevole contro la Primavera della scorsa settimana. Ma si sa, il duttile Jack può mettersi a disposizione per qualsiasi posizione e compito.

