Il Real Madrid vuole Calabria: l’indiscrezione dalla Spagna

Una notizia per certi versi clamorosa dalla Spagna. Il Real Madrid ha messo Davide Calabria nel mirino come rinforzo per la corsia destra. Ecco l’indiscrezione.

Il Real Madrid ha bisogno di rinforzare la difesa sulla fascia destra, ed è dunque alla ricerca di un terzino destro. Tra i nomi indicati dal sito Fichajes.net c’è anche Davide Calabria.

Il terzino del Real che sta giocando in queste ultime partite al posto di Carvajal è Álvaro Odriozola, che sta particolarmente deludendo. Ha giocato quattro partite, soltanto in campionato, ed ha ricevuto notevoli critiche.

Un’indiscrezione inaspettata, che al momento è da inserire tra le possibilità. C’è però ancora tempo prima che apra la sessione invernale di calciomercato. Dunque le cose potrebbero cambiare.



Calabria è una delle opzioni per il Real Madrid

Le alternative sono al momento quattro per i Blancos, stando all’indiscrezione lanciato dal noto sito sopracitato. La prima scelta è Achraf Hakimi, di proprietà del Borussia Dortmund: velocissimo, con grande propensione alla fase offensiva.

Gli altri nomi sono Lukas Klostermann, del RB Lipsia e l’algerino Youcef Atal di proprietà del Nizza. Tra questi, come detto, c’è anche Davide Calabria. Il suo valore, secondo i colleghi di Transfermarkt, sarebbe di 18 milioni di euro. Ma parliamo di un classe 1996, con importanti e non trascurabili margini di miglioramento.

Le sue prestazioni con il Milan in questo inizio di stagione sono state particolarmente deludenti. Calabria stesso ha ammesso di dover alzare il livello delle prestazioni, perché così non può andare. Alla prima di Stefano Pioli era squalificato, ma chissà che non possa tornare titolare già domenica contro la Roma.

Prima di questo brutto avvio di stagione, Calabria aveva avuto parecchi alti e bassi. Fatica fisicamente nel giocare due partite settimanali, come riferito la scorsa stagione di Gattuso. E ha fatto spesso errori di inesperienza.

Speriamo che, a prescindere da questa indiscrezione che lo legherebbe al nome del Real Madrid, Calabria possa alzare il proprio rendimento con il Milan.

Sponsor Maglia: quanto guadagna il Milan e confronto con le big