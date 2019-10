SONDAGGIO – Conti o Calabria, chi deve giocare titolare?

Nuovo sondaggio di MilanLive.it in vista della traferta contro la Roma. Stefano Pioli chi dovrebbe schierare titolare tra Andrea Conti e Davide Calabria?

Il Milan vive un periodo complicato. Più o meno sotto ogni punto di vista c’è una problematica da risolvere. Quel che importa di più ai tifosi sono i risultati sul campo, e chiaramente tutto o quasi dipende dai giocatori che andranno in campo.

Dunque dalle scelte che farà il tecnico. Considerato l’esonero di Marco Giampaolo, le cui scelte erano state altamente discutibili (per usare un eufemismo), ora tocca a Stefano Pioli. Il suo esordio è stato sfortunato, visto il pareggio subito nel finale contro il Lecce. Ma si sono viste tante cose buone nella squadra.

Positività che devono obbligatoriamente ripetersi anche nei prossimi impegni. A partire da domenica pomeriggio in Roma-Milan. Il big match della 9.a giornata si giocherà alle ore 18:00 allo stadio Olimpico.

Uno dei possibili dubbi di Pioli riguarda il ruolo di terzino destro. Domenica scorsa ha giocato Andrea Conti, ma era una scelta obbligata visto il rosso rimediato da Davide Calabria la settimana prima.

Il sondaggio di MilanLive.it

La prestazione di Conti contro il Lecce è stata insufficiente. Relativamente buona fino al momento dell’errore sul rigore: fallo di mano ingenuo. E da quel momento ha sbagliato tutto quel che poteva, dimostrando di non essersi ripreso mentalmente.

Fragilità che potrebbe pagare domenica. Al suo posto il favorito potrebbe essere Davide Calabria. Ma anche lui attraversa un momento altamente negativo. Viene da due espulsioni, e da prestazioni di livello scadente.

Davide stesso ha ammesso di dover migliorare: “Ho voglia di voltare pagina e cancellare questi primi mesi di stagione. Non è una questione di impegno ma di resa, che non mi soddisfa. Ho voglia di ritrovare me stesso e ce la metterò tutta e mi impegnerò ancor più di prima per questo”.

E allora questa voglia di rivalsa potrebbe essere importante per Calabria. Una chance la merita, per riscattarsi dal brutto inizio di stagione. Ma dipende dalle scelte che farà Stefano Pioli.

Noi di MilanLive.it passiamo, ancora una volta, la parola ai tifosi. Se foste voi nel mister, chi scegliereste titolare in Roma-Milan. La scelta la limitiamo a Conti e Calabria, anche se nell’ottica di un 3-2-2-3, potrebbe anche esserci la possibilità di schierare Leo Duarte o Mattia Caldara al fianco di Musacchio e Romagnoli. Al momento pensiamo che non ci siano i presupposti. In futuro chissà.