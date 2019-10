Calciomercato Milan, offerto Martinez Quarta del River Plate – VIDEO

Lucas Martinez Quarta è uno dei tanti giovani talenti accostati al Milan negli ultimi mesi. Si tratta di un difensore centrale argentino classe 1996 che è titolare della difesa del River Plate. Secondo le ultime notizie circolate, il giocatore si sarebbe offerto al club rossonero e non avrebbe ricevuto una risposta positiva. Infatti, il Milan pur apprezzandolo è al momento al completo nella retroguardia e non intende acquistare un nuovo difensore centrale nella sessione del calciomercato prevista per gennaio 2020. Ogni eventuale discorso riguardante Martinez Quarta sarà rinviato a fine stagione. Il gioiello del River Plate è stato accostato pure all’Inter, PSG e Villarreal.

