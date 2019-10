Calciomercato Milan, due club della Premier League su Suso – VIDEO

Il futuro di Jesus Suso al Milan è in discussione, dato che il rendimento del giocatore sta decisamente deludendo. Se non ci sarà una svolta nei prossimi due mesi, l’ipotesi di una cessione già nella finestra del calciomercato prevista per gennaio 2020 potrebbe diventare concreta. Intanto dall’Inghilterra giungono notizie riguardanti l’interesse di West Ham e Wolverhampton per l’esterno offensivo spagnolo. Da vedere se più avanti arriveranno anche delle offerte vere. Suso nel contratto ha una clausola rescissoria da 40 milioni di euro, ma il Milan oggi non può pensare di richiedere tale cifra viste le prestazioni del proprio numero 8.

